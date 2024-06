Çağatay, borracho y desesperado, exige a Yildiz que vuelva a casa: “Te necesito, amor de mi vida”

El abandono de Yildiz debido a la infidelidad con Kumru ha dejado a Çağatay destrozado. El empresario no puede estar más arrepentido de sus acciones y ha pasado la noche bebiendo mientras se desahogaba con Ömer.

En medio de la velada, y con varias copas de más, Çağatay se ha presentado en casa de su esposa acompañado de su amigo. A punto de destrozar la puerta a puñetazos, el hombre no ha dejado de gritar, llamando a Yildiz desesperado. "No me iré a ninguna parte sin mi esposa", ha suplicado mientras exigía a su mujer que volviera con él. Sin embargo, Yildiz se ha mantenido firme, demostrando que su decisión es inamovible.

Ömer, que noaguantaba ver a su amigo en ese estado, ha conseguido convencerlo de abandonar la puerta que separaba a Çağatay de la mujer que ama y llevarlo de vuelta a casa.

Sin embargo, mientras regresaban a sus respectivos hogares, Asuman ha decidido grabar toda la situación… ¿Qué pensará hacer con esas imágenes? Y Çağatay… ¿conseguirá el perdón de Yildiz? ¿O deberá comenzar una vida nueva, alejado de la que un día fue el amor de su vida?