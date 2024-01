Asuman se pasa de la raya con Ender: “Si de verdad eres su amiga, deberías advertirle sobre Kerim”

Asuman se ha dado cuenta de que entre su hija y Kerim hay algo más que una simple amistad y eso es algo que no le hace ninguna gracia. Ella quiere que vuelva con Halit, por eso le ha molestado mucho ver a los jóvenes en actitud cariñosa en el cumpleaños de Caner.

Para colmo, Şahika ha alimentado su rabia hacia Kerim en la fiesta, asegurándole que es un mujeriego que sólo busca destrozarle la vida a Yildiz. Por eso mismo, Asuman ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha presentado en el Holding Argun para hablar con Ender.

“Yildiz está muy confusa y Kerim está intentado seducirla”, le explica Asuman a la amiga de su hija. Ender intenta quitarle hierro al asunto, pero la madre de la joven Yilmaz insiste en que le quite a su hija ideas absurdas de su cabeza.

“Yildiz ya no es una niña. Es una mujer adulta y fuerte que puede tomar sus propias decisiones”, le recalca Ender. Ella no piensa interferir en la relación que su amiga tiene con Kerim, así que no puede ayudar a la madre de la joven.

Asuman abandona el despacho muy decepcionada… ¡Ella esperaba que la amiga de su hija le diera una solución! Aun así, la madre de Yildiz no piensa quedarse de brazos cruzados y decide actuar por su cuenta. ¿Qué hará?