Şahika, en shock al descubrir que Kaya quiere perdonar a Ender, ¿hará algo para impedirlo?

La cena en la mansión Argun ha ablandado a Kaya y ha dejado una puerta abierta a la reconciliación con su mujer. El abogado cree que Ender está arrepentida de lo que ha hecho y el amor que sienten el uno por el otro comienza a pesar más que su decepción.

Şahika ha ido a visitar a su hermano al hotel en el que se aloja para ver qué tal se encuentra y su sorpresa es mayúscula cuando él le dice que piensa volver a su mujer: “Quiero darle otra oportunidad a Ender”.

Şahika se levanta sobresaltada y no da crédito a la decisión de su hermano. “Ella sólo fue víctima de su ambición. No me ha sido infiel”, recalca Kaya. Esas palabras hacen que la cara de su hermana cambie… ¡parece que ha tenido una idea!

De un momento para otro, Şahika anima a su hermano a darle una sorpresa en casa a Ender antes de que le confirme que le da una nueva oportunidad. ¡Está claro que esta mujer no trama nada bueno! ¿Qué es lo que tendrá en mente?