¡Inseparables!: Así es la relación de los actores de ‘Pecado original’ tras las cámaras

En ‘Pecado Original’, las relaciones entre los personajes pueden cambiar por completo de un día para otro. Dos personas que se quieren muchísimo pueden acabar tirándose de los pelos o dos enemigas íntimas pueden conseguir llegar a un acuerdo si a ambas le beneficia. ¡No podemos dar nada por hecho!

Las tramas de la serie no dejan de sorprendernos con giros inesperados: secretos ocultos, retorcidos planes, la llegada de nuevos personajes… ¡A nuestros protagonistas les pasa de todo! Esto hace que, inevitablemente, los actores compartan muchas horas de grabación y acaben rodando secuencias con la mayoría de los miembros de elenco.

Por lo que hemos podido comprobar en las redes sociales de muchos de ellos, el rodaje de ‘Pecado Original’ ha servido para crear fuertes relaciones de amistad. Entre secuencia y secuencia, los actores han aprovechado para fotografiar momentos cómplices, de risa, o repasando con compañeros otras escenas.

Es curioso ver cómo personajes que en la ficción no se llevan tan bien, no se despegan durante la grabación. Eda Ece y Sevval Sam, Yildiz y Ender en la serie, interpretan a dos personas que no se pueden ni ver, pero en realidad no pueden vivir la una sin la otra. ¡Han hecho muy buenas migas!

Las dos actrices también tienen muy buena relación con los actores que dan vida a sus hermanos ficticios. Sevda Erginci y Barış Aytaç, Zeynep y Caner, también han compartido varias fotografías en sus cuentas de Instagram con sus respectivos ojitos derechos en ‘Pecado Original’. ¡Cómo nos gusta ver que han congeniado tan bien!

En el caso de Melisa Doğu, Asuman en la serie, ella es el perejil de todas las salsas. Podemos encontrar fotos de ella en casi todos los perfiles de redes sociales de sus compañeros de reparto. Quizás eso sea también una pista de que su personaje tiene todavía mucho que ofrecernos en las tramas. ¿Acabará forjando amistad la madre de las Yilmaz con alguien inesperado?

El buen rollo que se respira entre bambalinas ha ayudado a que la gente se haya enganchado a las tramas de cada uno de los personajes. El mérito de que ‘Pecado Original’ sea un éxito es gracias a todo el equipo que hay detrás. ¡Y nosotros nos alegramos de que se lleven así de bien! No te pierdas todo lo que nos va a regalar este maravilloso elenco, de lunes a viernes en Antena 3, porque… ¡Se vienen curvas!