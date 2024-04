Halit Can, de bebé a niño de seis años: así había crecido el hijo de Yildiz en su sueño

La pesadilla de Yildiz finalmente ha llegado a su fin. Durante los cinco años en los que ha creído estar en coma, la vida de sus seres queridos era completamente diferente a la realidad.

A la joven Yildiz le estaba costando mucho trabajo asimilar su nueva vida, pero lo que más le dolió fue descubrir que era una extraña para su hijo.

En su sueño, después del incendio en casa de Hasan Ali que dejó a Yildiz en coma, Çağatay solicitó la custodia de Halit Can y Asuman no pudo hacer nada para evitar que le arrebataran la posibilidad de criar a su nieto.

Lo peor no fue que el pequeño Halit Can se criara pensando que Çağatay era su padre biológico, sino que también lo ha hiciera creyendo que su madre era Cansu, la nueva mujer del empresario, olvidando a Yildiz.

Cuando la joven fue a verlo, el pequeño ni siquiera la reconoció, asustándose con su presencia. Halit Can solo se sentía seguro con Cansu o con Çağatay, e incluso con Feride, aunque su nuera le restringía el tiempo que podía pasar con él. ¡Esa mujer había cambiado por completo al pequeño!

Así, el pequeño Halit Can ya no era un bebé en el sueño de su madre. Esta vez tenía seis años. ¡Cuánto había crecido! ¿Será así Halit Can cuando crezca?