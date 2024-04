Avance semanal de Pecado Original: la vida de los protagonistas da un vuelco inesperado

Un incendio provocado por Cansu en la mansión de Hasan Ali está a punto de cambiar los destinos de Yildiz y Çağatay para siempre.

Cinco años después, los protagonistas de Pecado Original tienen una vida muy diferente a la que los espectadores están acostumbrados a ver.

Yildiz, en el hospital con su madre | Antena 3

Yildiz despierta de un largo coma y se enfrenta a una dolorosa realidad: Çağatay ya no es su marido, está casado con otra mujer y, además, se ha perdido cinco años de la vida de su pequeño Halit Can, que no la reconoce.

Hasan Ali también ha tenido mala suerte. Lejos quedan los días en los que era el jefe; ahora vive humildemente y lleva un puesto de kebabs.

Hasan Ali, en su nueva vida | Antena 3

Ender ha contraído matrimonio de nuevo, pero no por amor, sino por ambición, con la persona que jamás hubiera pensado.

Con la vida patas arriba, Yildiz vive su peor pesadilla. ¿Se despertará de ella?