Avance del próximo capítulo de 'Pecado Original': Yiğit anima a Erim a aceptar a su nuevo hermano

Halit ha conseguido encontrar por fin a su hijo con Yildiz. Sin que Şahika lo esperara, su prometido ha logrado encontrar a su hijo, para alegría de su madre. ¡Halit Can ya está con Yildiz! Además, el empresario ha dado la noticia a toda la familia: tienen un nuevo hermanito.

En el próximo capítulo, veremos como Erim está disgustado ante la llegada de un nuevo hermano. ¡Y Yiğit le regaña por ello! Halit Can no le va a quitar atención, su padre va a seguir queriéndole. Yiğit intenta explicarle a Erim que tener un hermano, un confidente, es una bendición... Él está feliz de haber encontrado a su propio hermano, Erim, tras muchos años de no tener a nadie.

Sin embargo, lo que el hijo de Ender y Halit no sabe es que esos consejos se los está dando su propio hermano mayor... ¿Qué pasará cuando se entere? ¿Cómo reaccionará Erim a la llegada de Halit Can a sus vidas?