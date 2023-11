Avance del próximo capítulo de Pecado Original: Ender a punto de revelarle la infidelidad de su marido a Yildiz, ¿será capaz de hacerlo?

En el próximo capítulo de Pecado Original veremos como Ender no podrá decirle la verdad a Yildiz. A pesar de que sabe que Halit le está siendo infiel y tiene intención de contárselo, la madre de Erim no ha sido capaz de hacerlo. Mientras oía cómo Yildiz hablaba de su marido y de su recién nacido bebé, Ender no ha parado de pensar que estaba rompiendo una familia. ¡Y no quería tener ese cargo de conciencia!

Por ello, a pesar de que había pensado en contárselo a su amiga, no quería pasar por el trago de ser ella quien rompiera su familia y le quitara todas sus ilusiones. Así que ha optado por no decirle nada.

Yildiz le preguntará por su extraña actitud y no se fiará de que no le pase nada... ¡Pero Ender lo negará todo!