Así han vivido los espectadores la primera semana de ‘Pecado Original’

¡Menuda primera semana hemos vivido en ‘Pecado Original’! El domingo por la noche pudimos descubrir las primeras tramas de esta exitosa serie. La acogida del primer episodio no podía haber sido mejor. ‘Pecado Original’ fue líder con 1.650.000 seguidores de media y un 12,1% de cuota de pantalla! ¡A más de cuatro puntos sobre su principal competidor!

Pero el buen recibimiento no solo se reflejó en los datos de audiencia, ya que los espectadores no tardaron en comentar en redes sociales sus primeras impresiones sobre los personajes. ¡Hasta en Twitter han surgido los primeros shippeos! Parece que la gente está deseando saber si Alihan y Zeynep tendrán una relación amorosa. ¿Pensáis que así será? ¡Para saberlo no podemos perder detalle de lo que ocurra!

Tras su estreno en prime time, la serie se trasladó a las tardes de lunes a viernes de Antena 3, justo antes de ‘Tierra Amarga’. El segundo capítulo volvió a cosechar buenos datos de audiencia: ¡1.344.000 espectadores y un 15% de share! Además, los espectadores comenzaron a compartir sus primeras teorías sobre la serie en redes sociales.

Parece que la trama ha enganchado a la audiencia, ya que los datos se han mantenido a lo largo de la semana. A la gente le llamó particularmente la atención la cantidad de cosas que ocurrían en cada capítulo. ¡No se podía creer que los personajes pudiesen cambiar de planes de un día para otro!

De momento, es muy pronto para afirmar quienes son los buenos y quienes los malos en esta historia, aunque una ligera idea podemos hacernos. A la audiencia le ha impactado que el pacto de Ender y Yildiz haya durado tan poco… ¡La joven Yilmaz traicionó a la mujer de Halit! ¿Se convertirán después de esto en enemigas íntimas? ¡Desde luego que la cosa no pinta nada bien entre ellas!

