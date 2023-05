¿Un amor imposible? ¡Repasamos la tensa y apasionada historia de Yildiz y Kemal!

Una de las parejas que más está dando que hablar en ‘Pecado Original’ es la de Yildiz y Kemal. Aunque desde que el empresario llegó a Estambul, en ningún momento ha vuelto a estar con Yildiz, los tira y afloja entre ellos han sido más que evidentes… ¡E incluso se han besado varias veces!

Las idas y venidas entre estos dos personajes han sido constantes desde que se han reencontrado. A pesar del rencor que Yildiz sentía hacia él y de lo dolido que estaba Kemal porque ella le dejó en el pasado, ninguno de los dos ha sido capaz de ocultar sus sentimientos y se han dejado llevar en varios momentos.

Por ahora, no podemos intuir cuál será el desenlace de esta historia. Yildiz y Kemal están más distanciados que nunca después del reciente compromiso del empresario con Zehra, sin embargo, la joven Yilmaz se ha dado cuenta de que todavía lo ama. ¿Volverán a estar juntos o dejarán el pasado atrás de una vez por todas?

Un reencuentro cargado de reproches

La llegada de Kemal a Estambul revolucionó la vida de la familia Argun. El joven tenía cuentas pendientes que resolver con su exmujer y por eso acudió a Ender, quién le ayudó a infiltrarse en casa de su exmarido como chófer personal de Erim.

Al principio, el único propósito de Kemal era vengarse de su exmujer. Yildiz y él se habían casado años atrás, pero ella le dejó, aconsejada por su madre, por no tener dinero ni aspiraciones en la vida. ¡Su matrimonio sólo duró un día!

Sin embargo, las intenciones del joven de Bursa iban mucho más allá. Gracias a la creación de una nueva app, se había convertido en un millonario empresario que estaba investigando la empresa de Halit para invertir en ella. ¡Cuando todos se enteraron se quedaron de piedra!

Durante su estancia como chófer en la mansión Argun intentó jugar con Yildiz para ver cuánto había cambiado. Ella estaba deseando que desapareciera de su vida, pero con el paso de los días, sus sentimientos hacia él resurgieron y… ¡Lo besó! Kemal le propuso que se fugase con él justo antes de desvelar quién era en realidad, pero ella lo rechazó, prefirió su lujosa vida con Halit... ¡Sin saber que él era millonario!

A pesar de que Kemal había dejado de trabajar en la mansión Argun, Yildiz y él no dejaron de verse. La hermana de Zeynep acudió a él cuando necesitaba recuperar las joyas que había vendido a espaldas de Halit y él la ayudó con una condición… ¡Que pasase una noche en su casa!

En realidad, lo que Kemal quería era averiguar si Yildiz era capaz de dejar a su marido y renunciar a su vida para estar con él, pero al ver que hiciese lo que e hiciese, la joven seguía al lado de Halit… ¡Decidió intentar olvidarse de ella!

El arrepentimiento de Yildiz

Kemal llevaba un tiempo quedando con Zehra, a pesar de que no había olvidado a Yildiz. Aunque la joven Yilmaz tratase de disimularlo, ver a su exmarido con la hija mayor de Halit le comía por dentro. ¡No quería que estuviese con ella!

Después de que Kemal decidiese cerrar el capítulo con su exmujer para continuar con su vida, Yildiz se dio cuenta de que estaba cometiendo un error dejándolo escapar. Se armó de valor, llenó su maleta y abandonó la mansión Argun dispuesta a confesarle al empresario lo que sentía por él.

Pero cuando llegó a casa de Kemal, se encontró con una escena que no esperaba… ¡El empresario estaba a punto de casarse con Zehra! ¡Y Halit era testigo! La joven trató de disimular como pudo, pero su exmarido se dio cuenta de que Yildiz estaba a punto de dejarlo todo por él.

La boda se interrumpió por la llamada de auxilio de Erim y eso a Kemal le vino de lujo. El cambio de Yildiz sembró las dudas en el empresario y ya no tenía tan claro que quisiese seguir adelante con su boda con Zehra. Sin embargo, ella no le perdona lo que ha hecho y asegura que no quiere saber nada más de él. ¿Será una decisión definitiva? ¿Se casará Kemal finalmente con Zehra? Para averiguarlo sólo podemos hacer una cosa: ¡Estar atentos a los próximos capítulos de ‘Pecado Original’