Sarp acorrala a Sirin para acabar con sus comprometidas fotos

Más información Ceyda, víctima de una gran confusión y de una terrible injusticia de la doctora Jale

Sarp está desesperado por borrar las comprometidas fotos que se hizo con Sirin. Son su único gran obstáculo para poder plantearse regresar con Bahar. Por eso, acude a casa de Enver y Hatice a pedir explicaciones a la joven.

Al intentar acorralarla, Sarp destapa nuevos secretos que supondrán otra gran decepción especialmente para Enver. “¿Saben que no le hubieras dado la médula a tu hermana si no me hubiera dejado hacer esas fotos?”, revela.

Hatice le asegura que esas fotos ya no existen porque destruyeron el móvil de Sirin. No obstante, un nuevo detalle inquietará a Sarp: saber que Piril acudió a esa casa tras verlas.