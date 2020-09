La inesperada traición de Enver: encubre a Sirin para proteger a Bahar

Bahar, que tiene sospechas sobre quién le envió el teléfono de Sarp, le suplica a Enver conocer toda la verdad al respecto. Como cree que el sastre no mentirá, está dispuesta a creer todo lo que le diga.

Ahora, él tiene dos opciones: ser sincero, aunque la verdad suponga desenmascarar a Sirin y la posibilidad de que Bahar huya de su casa. O mentir, pese a que así defraude su confianza.

Finalmente, Enver decide engañar a Bahar pero para protegerla. Ante su situación de debilidad, no quiere que se quede sola con los niños en la calle. No obstante, su conciencia ya no podrá seguir tranquila... y así se lo dice a Sirin. ¿Cuál es la versión de Enver? ¿Se la creerá Bahar?