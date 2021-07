¡Bahar se lanza al fin a besar a Arif!: “Ahora seré feliz de verdad”

Arif tiene una gran noticia para Bahar: ya no tiene que preocupase por Cem. Kismet le ha convencido para que deje de chantajearla y amenazarla. De esta forma, su gran preocupación desaparece.

No obstante, Arif quiere saber por qué en esos momentos no recurrió a él. Bahar explica que no quería salpicarle con esa preocupación. Y él replica con ternura: “Tengo problemas desde que te conocí”. Y pide que los sigan compartiendo: “Hasta el fin de mis días”.

Ante tan románticas palabras, Bahar al fin se deja llevar. Le mira fijamente… ¡y le besa! “Ya no haré más de madre feliz sólo para hacer felices a mis hijos, ahora seré feliz de verdad”, reflexiona. Ella, que ya había comprendido que es posible amar a dos hombres a la vez, se deja al fin llevar por su corazón.