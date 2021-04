Demir 'asalta' a Candan: "Estoy enamorado de ti, no te cases con Murat"

Öykü le contó a su padre que Candan se iba a casar con Murat para poder adoptarla, una confesión que cayó como un jarro de agua fría en Demir.

Pese a estar en busca y captura, Demir no puede esperar más para frenar ese enlace y se presenta a escondidas en la clínica de Candan decidido a sincerarse con ella.

Candan no da crédito al descubrir quién es su nuevo cliente y la alarmante actitud con la que se presenta. Ambos se esconden en una sala de la clínica porque Demir tiene algo muy importante que decirle: "Soy un ladrón, mentiroso e idiota pero estoy enamorado desde el primer momento en el que te vi". La joven no entiende el motivo de esta declaración tan inesperada pero Demir no deja de hablar y de justificar su actitud y sus desafortunadas decisiones del pasado.

Candan calla a Demir, tan solo necesita saber qué es lo que realmente pretende y esté le responde mirándole a los ojos: "No te cases con Murat". Lo que Demir no sabe es que Candan ya ha tomado una decisión...

