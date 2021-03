Candan pone a Demir contra las cuerdas: "¿Hay algo más que no me has contado?"

Candan no puede quitarse de la cabeza todo lo que le dijo Cemal sobre Demir. Así que la joven aprovecha la visita para hacerle todo tipo de preguntas al respecto.

Ella cree que Demir ha golpeado a Cemal por celos, pero la verdad dista mucho de ello.

Demir, por su parte se queda sin habla ante la pregunta directa de Candan: "¿Hay algo más que no me has contado? ¿Por qué me haces esto?".

Demir ya no sabe de qué forma ocultar todo lo que aún no sabe Candan sobre su relación con Cemal, pero lo cierto es que comienzan a aparecer fantasmas del pasado. Una situación que se le escapa de las manos.

