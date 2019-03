CAPÍTULO 2

Paco, Francisco Sánchez, el dueño del matadero o el marido de Almudena como lo conozcáis, tiene mucho que decir, y está muy enfadado: "Es la primera vez que me muero", además no entiende cómo le pueden pedir que haga examen de conciencia: "Yo no he matado a nadie, cosas que otros no pueden decir, mi mujer Almudena no puede decir eso. Yo no hacía nada malo". Francisco asegura que solo se sacaba un sobresueldo vendiendo los cerdos del señor Da Silva. Aunque recapacitando cree que "los cuernos" a su mujer sean los culpables: "Cuando me casé con ella, al principio, yo la quería".