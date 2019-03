EN ANTENA 3

Alfonso y Almudena viajan hasta Galicia para reunirse con Don Julio: "¿Por qué no cogemos lo que nos ofrece y nos vamos de aquí?", pero la mujer de Francisco no está dispuesta a irse con las manos vacías: "No me gusta que me tomen por tonta". Salvador, por su parte, tiene otro frente abierto con Vasco. 'Matadero', esta noche a las 22:45 horas en Antena 3