Marta podría correr un grave peligro tras la supuesta traición de Pablo

Mañana, A LAS 22:30 HORAS

En el penúltimo episodio de 'Mar de plástico', las consecuencias de la supuesta traición de Pablo seguirán provocando graves problemas en su entorno. Marta será la más perjudicada, pues un posible contacto de Pablo en Afganistán podría estar vigilándola. Héctor no soporta más esta situación y se enfrenta a su capitán. "No voy a consentir que la uses como cebo", asegura el sargento.