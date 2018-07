Héctor descubre más cadáveres en terrenos de Juan Rueda

Héctor ha sospechado de Juan Rueda desde el principio. Cuando el cadáver de una joven aparece en sus tierras, el sargento no duda en regresar al lugar del hallazgo para continuar cavando, a sabiendas de que no cuenta con ninguna autorización judicial. Sin embargo, su intuición no falla y descubre los restos de otras muchas chicas más.

Publicidad