Agneska y sus amigas visitan el mercadillo de Campoamargo

SECUENCIAS EXCLUSIVAS | CAPÍTULO 2

La visita al mercadillo de Agneska y sus amigas, es una de las secuencias exclusivas que podemos disfrutar del capítulo 2 de 'Mar de plástico'. En este paseo, las tres se encuentran con las ex mujeres de sus ahora maridos. Una retaíla de insultos sobre su aspecto físico termina con una confesión de la segunda mujer de Juan Rueda: "Pienso hacer lo que sea para no perder mi situación, no quiero acabar comprándome bragas en el mercadillo". Descubre cómo fue la visita de las rusas en esta secuencia exclusiva.