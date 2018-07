Lola es una joven Guardia Civil y además gitana, esto le ha llevado a mantener una difícil relación con su familia que no acepta su profesión. Al parecer Lola está enfrentada sobre todo con los hombres de la casa, su padre y su hermano Lolo, que no pueden ni verla.

Sin embargo, su madre, Manuela, vive un complicado conflicto familiar como nos relataba la actriz Ángela Vega: "Manuela está entre dos bandos y son dos bandos muy importantes para ella". Manuela se encuentra dividida entre la decisión de su familia de rechazar a Lola y por otro lado ella como madre sigue queriendo a su hija y en el fondo la admira.

Lola no lleva nada bien el rechazo por parte de su núcleo familiar, está dolida y pese a que tienen pensamientos muy diferentes sigue siendo su familia y quiere recuperarlos. En cambio para Lolo, su hermana no hace más que ofenderle una y otra vez, no apoya sus decisiones y cree que es una traidora a la familia.