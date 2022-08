Max se disculpa con Miranda: “Tenías razón y yo no”

Tras la discusión que tuvieron entre los dos agentes de policía y tras hallar el Icono falsificado, Max decide disculparse con Miranda a través de una metáfora futbolística que ella no acaba por entender. Pero, finalmente, la detective acepta las disculpas.

Max no se queda solo en el perdón, si no que propone a Miranda robar ellos mismos el Icono original que se encuentra en el barco de los oligarcas rusos. Ante esto, Miranda se opone en primera instancia afirmando que los policías no roban, pero Max le rebate con que las reglas están sobrevaloradas.