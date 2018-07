Álvaro de Luna: "Ernesto ha conseguido tenerme intrigado"

¿Cómo es la llegada de Ernesto a Calenda? ¿Qué hace allí?

Ernesto llega a Calenda con problemas. Su hija Sara y su nieta Leire creen que, sencillamente, ha ido hasta allí para hacerles una visita, pero eso es sólo una verdad a medias. Ernesto se debate entre contar y no contar a su hija que su mujer le ha abandonado y que tal vez su estancia en la casa, se prolongue más de lo esperado.

¿Su relación con Sara es buena?

Ernesto se lleva muy bien con Sara y con Leire, pero claro, la convivencia es otra cosa. Para desesperación de Sara, su padre se mete constantemente en sus casos. Pero lo hace porque es un enamorado de su profesión, ayudante de forense jubilado, y un buscador innato de soluciones, así que cuando cree que puede ayudar ni lo duda.

En cualquier caso, Ernesto y Sara tienen vidas y tramas independientes y eso enriquece mucho a los personajes. Creo que ésa es algo muy positivo de ‘Luna, el misterio de Calenda’, que cada personaje es un mundo de emociones independiente.

¿Y con Leire?

Como abuelo, está preocupado por Leire, porque la ve triste. Claro que es normal, teniendo en cuenta que su novio se acaba de tirar por una presa (risas). Él la apoya y la deja hacer. Los jóvenes tienen que equivocarse y aprender.

Lo que le pasa a Ernesto es que en un urbanita empedernido y no consigue comprender qué hacen dos personas como Sara y Leire en un pueblo como Calenda. Sobre todo ahora que David, el exmarido de su hija y el motivo por el que se trasladaron, ha fallecido.

¿Con quién más tiene relación el personaje?

Tiene mucha relación o más bien muchos encontronazos con Marcela, la nueva empleada de hogar de Sara. Es una mujer de armas tomar y él tampoco se queda atrás, aunque en el fondo se aprecian y sus riñas sacan una sonrisa al que las presencia.

¿Qué es lo que más le ha gustado a Álvaro de Luna de Ernesto?

Una de las cosas más bonitas del enfoque que le han dado al personaje de Ernesto es que evidencian que a su edad también se padecen problemas de amor y desamor.

Fernando Fernán Gómez decía que los actores no deberían saber lo que les ocurre a sus personajes al final para no perder la capacidad de sorpresa. Y esta es otra de las cosas que más me ha gustado de este personaje. Ernesto ha conseguido tener intrigado a Álvaro de Luna.

¿Qué tal es trabajar con Belén Rueda?

Llevo muchos años de profesión y me suelo llevar muy bien con mis compañeros de rodaje, pero debo decir que Belén Rueda ha sido todo un descubrimiento para mí. El otro día hablaba con Montxo Armendáriz –con quien Belén ha trabajado en “El Cuerpo” y que a mí me dirigió en su película anterior “El silencio roto”- y resumió perfectamente mi impresión al decir “Belén es capaz de hacer que parezca fácil lo que a veces es imposible de hacer. Siempre parece que lo que dice lo siente, no lo recita”. Es sorprendente que una actriz que lleva tantos años en la profesión y que tiene la madurez de una gran maestra, aún te dé la sensación de que tiene la ilusión de los primeros personajes.

¿Cuál es el personaje que con más cariño recuerdas?

Yo llegué tarde a la profesión y, tal vez por eso, a los primeros trabajos les tengo un recuerdo especial. Cierto es que la memoria no es una fotografía clara, sino una que tu vas edulcorando.

¿Qué destacaría del rodaje?

Lo que más me ha llamado la atención del rodaje de ‘Luna, el misterio de Calenda’ es lo fácil que me ha resultado trabajar, cómo se recreaba el clima perfecto para cada secuencia, haciendo que te metieses en el personaje sin darte cuenta y que te permitía pasar sin dificultad de la comedia al drama.

Ahí también han tenido un papel fundamental los cuatro directores de la serie, muy cercanos y con una veteranía sorprendente dada su juventud.

Se nota que Globomedia es una máquina bien engrasada y que no escatima en recursos de producción. Por ejemplo, y sólo como curiosidad, me ha llamado la atención que se varía a menudo el método de grabación, se alterna entre steadycam, cámara en mano, cámara fija, etc. Se busca el método ideal para cada secuencia, para que el resultado final sea el adecuado, no se conforman con la forma rápida o fácil.