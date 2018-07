Tino quiere seducir a una amiga de Candela. Pero el hecho de que sea muy religiosa y sobrina del obispo, no le va a poner las cosas nada fáciles. Tino decide hacerse pasar por Esteban porque cree que así tendrá más posibilidades. Lo que no sabe es que María es una pura fachada y dentro se escinde una loba con piel de cordero que no quiere hacerle daño.