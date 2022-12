"Me marcho para siempre"

Culebra no puede más. No puede seguir compartiendo el mismo techo con Angel, está decidido a desenmascararle de unas vez por todas, cueste lo que cueste, pase lo que pase.Aunque tenga a forzar a la familia a elegir entre ellos. No hay sitio para los dos en esa casa.

Algo parecido le ocurre a Jimena: no aguanta más. Sabe que no debería seguir indagando, pero… a pesar de las súplicas de Mario, decide interrogar a Leo para descubrir más cosas de su madre, para averiguar la verdad. Aunque eso pueda tener consecuencias dramáticas para todos.

Mientras, Carlitos y Lucia se dan cuenta de que Borja Ruano está triste porque su padre no viene a verle, según Rosa porque está muy ocupado “resolviendo secuestros”. Los niños tienen una idea: ¿Y si Antonio no tiene más remedio que volver para resolver el secuestro de Borja?