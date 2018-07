"Quieres ser mi novio"

TEMPORADA 3 - CAPÍTULO 4

Culebra no sale de su asombro tras haber descubierto el misterioso vídeo que Ana tenía escondido. Es él, de pequeño, el que está jugando en esa extraña sala. ¿Quién grabó esas imágenes, hace más de ocho años? ¿Qué era ese sitio, en el que no recuerda haber estado? Las respuestas a esos interrogantes podrían explicar no sólo su pasado, sino el de toda la familia Castillo.