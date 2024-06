Vicenzo, decidido a encontrar a Carmela: secuestra al novio de María para seguirle la pista a los Carrizzo

María se ha recuperado a pesar de haber sido desahuciada por cólera. Como su familia se ha marchado a América y ella se ha quedado sola en Nápoles, aunque en compañía de Assunta, la joven ha querido enviarle una carta a su amado en Sicilia para que puedan reencontrarse.

Lo que la joven no se imaginaba era que esa carta no llegaría a su novio, si no a manos de… ¡Vicenzo Spanò! El despiadado capataz se ha quedado con la nota de María y ha ordenado a sus hombres secuestrar al joven para intentar sonsacarle dónde se encuentra ahora mismo la familia Carrizzo.

Mientras Vicenzo observa y lee la carta, recuerda cómo se quedó prendado de Carmela en el pasado. Aunque todavía no sabemos qué ocurrió entre ellos, todo apunta a que el terrible capataz intentó forzarla. ¿Será capaz de encontrarla a pesar de que se ha marchado a otro continente?