Un reencuentro inesperado: Antonio, el primer amor de María, vuelve a Calabria

Después de que Italo haya dejado a María con el corazón roto, la joven regresa a Calabria para estar junto a su hermano. Tras enterarse que su hermano pequeño está enfermo, María decide volver a casa por un tiempo.

Antes de marcharse, Italo le pide a María que no vuelva, que sea feliz. El joven no puede darle lo que ella necesita así que la libera de estar junto a él.

María se marcha sin decir ni una sola palabra. Al regresar a su casa se encuentra a Antonio, su primer amor. La joven no puede creer que después de tanto tiempo, el joven haya vuelto: “Tu hermano empeoró anoche y le hemos llevado al hospital”, asegura.

La joven le pide que le lleve con él, y Antonio coge su coche. Ambos se marchan juntos al hospital. De camino, María le pregunta a Antonio que cuanto tiempo lleva en Calabria: “Volví hace un mes. Lo primero que hice fue ir a buscarte, pero me dijeron que te habías casado”, señala.

María asiente. Se ha casado después de que Antonio se marchará a Bélgica y desapareciera: “Pensé que me habías olvidado”, apunta. Antonio la explica que no se ha olvidado de nada: “No me he olvidado de nada, ni de las promesas que nos habíamos hecho”.

