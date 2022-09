Italo desilusiona a María al pedirla que no vuelva: “Es mejor que te quedes en tu casa”

Cuanto todo parecía ir bien, la vida de María da un giro inesperado. Italo ha vuelto a casa después del enfrentamiento con su tío Vittorio. La pareja, junto con Paulino, parecían haber olvidado el pasado, además, la atracción y el deseo entre Italo y María cada vez es mayor.

Pero todo cambia cuando Vittorio decide poner un teléfono en casa. María llama a sus hermanos para ver cómo está todo por allí. Su hermana Luisa se pone al teléfono y la joven recibe la peor noticia: su hermano está muy enfermo.

María no lo piensa dos veces y asegura que irá a Calabria para ver cómo se encuentra. Vittorio se niega, necesita que María se quede con ellos para ayudar en el trabajo y con las tierras, pero Italo asegura que mañana se irá a ver a su familia.

La joven se despide de Paulino aunque le promete que va a volver. No va a quedarse allí, solo quiere ver cómo está su hermana.

A la mañana siguiente Italo acompaña a María al autobús: “No te preocupes, yo m e ocupo de todo”, asegura Italo.

María le promete que cuando su hermano se recuperé volverá, pero las palabras de Italo no son las que la joven esperaba escuchar: “Es mejor que te quedes en tu casa, eres joven, eres guapa, te mereces ser feliz no un matrimonio fingido… yo no puedo”, señala.

María no sabe que contestar e Italo la dice que no se preocupe por el dinero, que él le seguirá mandando. La joven se sube al autobús, no se esperaba esto después de lo que sucedió entre los dos: “Buena suerte, María”, dice Italo antes de subir al autobús.

