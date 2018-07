"Todos no podemos sobrevivir"

Rebecca Pine ha aparecido en la cúpula no como un habitante más, sino como alguien que será imprescindible para resolver los apuros que se viven en Chester's Mills. La profesora intenta estar en el lugar donde hay que resolver un caso, intenta adelantarse a los acontecimientos para paliarlos a tiempo. Rebecca se acerca a Big Jim para insinuarle que en la cúpula no hay sitio para todos. Mensaje que Big Jim no acierta a comprender...

¿Qué intenta Rebecca?, ¿Querrá aliarse a Big Jim para dominar Chester's Mills?, ¿Intentará quitarse de en medio a los habitantes que considere?, ¿cuáles son los propósitos de esta profesora?