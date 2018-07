Estreno de 'La Cúpula' el 2 de septiembre en Antena 3

'UNDER THE DOME' ATERRIZA EN ESPAÑA | DOS PRIMEROS CAPÍTULOS

La ficción de CBS que está rompiendo todos los récords de audiencia en Estados Unidos, se estrena el lunes 2 de septiembre a las 22:30 horas en Antena 3 con dos capítulos. De este modo, 'Under the Dome' se une al catálago de éxitos internacionales de Atresmedia TV, como 'Once upon a time', 'The Walking Dead' o 'Arrow' y 'Vikingos'.