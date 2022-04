Safiye no lo tiene claro: ¿Le dirá "Sí, quiero” a Esat?

Después de la original pedida de mano, Naci le pide a Safiye que hablen. Pero ella no entiende a qué vienen tantas prisas y quiere tomárselo en serio, están hablando de su fututo. “No me presiones”, le pide a su amado.

Naci, que le pidió a Safiye que no volviera a recogerse el pelo, se acerca a ella y con una suave caricia le deshace el peinado.



Ella se altera bastante con este gesto y le pide que pare, que están en público. “Jamás he visto un pelo tan hermoso como el tuyo”, le dice Naci.



Después de un momento muy tierno, Safiye se recompone y vuelve a la realidad: “ahora no tengo fiebre, ¿cuál es tu excusa para besarme?”. Naci se ríe ante su reacción. “Esto no es nada”, le dice vacilón. Safiye no se puede creer lo que está diciendo y, ruborizada, le pide que pare.



Pero, ¿por qué tiene tantas dudas? Safiye todavía no le ha dado una respuesta a Naci, que espera impaciente. “Voy a insistir hasta que me respondas lo que quiero oir”, le dice.



¿Tendrá pronto una respuesta?