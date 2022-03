¡Safiye huye, sin rumbo, de la librería de Naci!

Safiye no puede creerse que todos la hayan mentido. Por un lado, con que Naci tenía a su pez y que haya muerto y por otro lado, se queda petrificada al escuchar que Naci no le pidiera matrimonio porque Tomris no quiere que su padre se case con ella.

Sin mirar atrás, Safiye se va de la librería sin decírselo a nadie y sin saber a donde ir, mientras todos empiezan a buscarla cuando se dan cuenta que ha desaparecido.

¿La encontrarán?