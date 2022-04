Naci advierte a Safiye: "Si te quitas el anillo de compromiso, no nos volveremos a ver"

Al asomarse a la ventana, Safiye descubre que Naci ya ha abandonado su antigua casa. Al ver que la paloma que tanto significa para ellos ya no está dibujada en la ventana, se rompe de dolor y llena de dudas va a visitar a su futuro marido.

Al llegar, Safiye se encuentra con Rüya, que está ayudando a Naci, y no la trata con especial cariño. Al ver este comportamiento, su futuro marido decide llamarle la atención cuando esta se ha marchado: “eso no ha estado bien, se está esforzando mucho”. Pero Safiye no se fía de las segundas intenciones de la joven.

La pareja tiene un pequeño enfrentamiento al recordar cuando Naci se fue del hotel porque Safiye se lo pidió. “Sólo avanzas cuando tienes problemas”, le recrimina Naci a su futura mujer. Ella le pide que, por favor, no haga experimentos con ella.

Poco a poco, la situación se va poniendo más tensa y tanto Safiye como Naci comienzan a reprocharse actitudes del pasado. “Estoy escuchando a tu madre”, le dice Naci, pero su prometida no está de acuerdo con esta afirmación, ella es así: “Safiye, la que siempre te decepciona”.

El enfado lleva a Safiye a quitarse el anillo, pero Naci, muy enfadado la detiene: “si lo haces, habrás sido tú quien ha llegado demasiado lejos y ya no nos volveremos a ver”.

Ahora que Naci ha alquilado una casa nueva, Safiye no entiende cómo van a poder continuar con su relación, porque ella no está dispuesta a irse a vivir con él. “Para ti es imposible aceptarme como soy”, le reprocha a su prometido.

¿Es este el fin de la pareja? ¿Romperán su compromiso?