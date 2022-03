El interrogatorio de Rüya a Han sobre Ceylan: “¿No somos amigos?”

Rüya va a visitar a Anil, pero quién le abre la puerta no es otro que Han. La joven aprovecha este encuentro con él para preguntarle si ya le ha enviado a Ceylan lo que le pidió ya que escuchó su conversación en la escalera.

Entonces Rüya empieza a hacer un montón de preguntas a Han sobre Ceylan que al joven le deja descolocado: “Está claro que te hizo algo y te rompió el corazón”, mientras se justifica diciendo que solo tiene curiosidad, además, de que cada vez está más enamorada de él.

“¿Por qué me preguntas eso?”, le responde él sorprendido y ella le dice: “Acaso no somos amigos o no soy eso tampoco?”

¿Tendrá miedo Rüya de que Han vuelva con su ex?, ¿Estará celosa?