Han, sin escapatoria ante Safiye: “¿Cómo me has podido hacer algo así?”

La presencia de Naci en la casa de los Derenoglu ha incomodado a Han en un momento incómodo e inesperado. El profesor no ha podido sortear las preguntas de Safiye acerca de la carta: se ha visto obligado a confesarle que fue su propio hermano quien la destruyó.

Safiye no puede creerse que Han fuese capaz de haber hecho semejante acto de maldad, y le exige explicaciones. El empresario ya no tiene escapatoria y está rodeado de mentiras: “No tengo excusa, no quería que te hicieran daño”.

¿Cuál habrá sido la reacción de Safiye ante la pasividad de Han?