Gülben, cada vez más atormentada por las dudas: "No puedo casarme porque todavía no estoy curada"

Uno de los mayores sueños de Gülben, siempre ha sido casarse. En sus sueños siempre imaginó casarse con un vestido de princesa y rodeada de su familia.

Por eso, cuando acepta la proposición de Esat, de casarse en secreto, en seguida empieza a surgirle las dudas de si es la decisión más acertada.

Por su parte, Safiye está empeñada en hacer todo lo que esté en su mano para que su hermana no se case con Esat. Cree que que el joven no conseguirá hacer feliz a su hermana y que su familia no le pondrá las cosas nada fáciles.

Safiye intenta confundir a su hermana haciéndole creer que no va a estar a la altura o recordándole su problema de incontinencia. Además, le regala unos pañales, algo que sabe que a Gülben va a molestarle mucho.

Todo esto sumado con que Gülben siempre había querido casarse rodeada de su familia, le hace tomar una decisión: “No puedo hacerlo. Yo ahora no puedo casarme porque todavía no estoy curada”.

¿Se lo dirá a Esat?