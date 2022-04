Gülben se arma de valor y se enfrenta al padre de Esat: “No voy a ser la víctima, seré una heroína"

Mientras Gülben estaba disfrutando de una romántica cita, los padres de Esat les interrumpieron para humillarla. “¿Vas a casarte con esta infeliz?”, le preguntó su padre.

Gülben, sobrecogida por la situación, poco pudo hacer ante las burlas de la familia de Esat. Pero, harta de ser menospreciada, se arma de valor y se presenta en la casa de la familia de Esat, convencidos que no se merece a su hijo.



El padre, se queda muy sorprendido ante la valentía de la joven. “No soy valiente, tengo mucho miedo”, dice con lágrimas en los ojos.



Gülben consigue dejar las cosas claras: no va a permitir que nadie se entrometa en su relación y espera, que algún día, puedan disfrutar todos juntos como una familia.



Después de escuchar a Gülban, los padres de Esat, sorprendidos ante la actitud de la joven, cierran la puerta sin mediar palabra.



Pero para Gülben ha sido muy duro enfrentarse a la familia de su amado e intenta no derrumbarse mientras se mira al espejo: “no voy a ser la víctima, seré la heroína”, se intenta convencer.



¿Habrá conseguido que los padres de Esat no se entrometan en su relación?