La fuerte discusión de Gülben y Esat: "Deberías cuidar del bebé y no preocuparte tanto por tu hermana Safiye"

El bebé de Gülben y Esat está bien. Ha sido una falsa alarma, pero el médico le insiste a la futura mamá que tiene que evitar el estrés.

Por eso Esat, le propone a Gülben que se vayan por un tiempo lejos del edificio con el objetivo de estar más tranquilos.

“¿Quieres que nos vayamos para alejarme de mi hermana?”, le pregunta asombrada Gülben.

La joven le dice, que ahora que su hermana está mejorando, no puede darle la espalda y que la necesita más que nunca. “Mi deber es ayudarla”, pero Esat le dice que su mayor responsabilidad ahora no es cuidar de su hermana, si no de su bebé.

Gülben, que no da crédito a lo que está oyendo, le dice a Esat que quién le está alterando es él y no su hermana.

“Si tú quieres ponerte en peligro, adelante, pero no puedes poner en riesgo la vida de mi bebé”, le dice Esat a lo que Gülben le dice que si está sana y salva es gracias a Safiye y se marcha de casa.

¿Harán las paces pronto?