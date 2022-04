Ceylan es ahora la que no quiere ver más a Han: “No volveremos a vernos”

Han cada día está más celoso. No puede soportar la idea de que Ceylan esté con otra persona.



Por eso, cegado por los celos, Han le da un susto al vecino de Ceylan, creyendo que él es el nuevo novio de su ex, y Ceylan no puede ocultar su enfado.



Entonces, Han se disculpa con ella, pero parece que a Ceylan ya no le valen sus disculpas y le confiesa que Barkin es un buen amigo que estuvo a su lado cuando ella y Han dejaron su relación.



Pero se giran los tornos y ahora parece que es ella la que no quiere ver volver a tener cerca a Han, al que fue el hombre de su vida.



“No quiero volver a verte. No volveremos a vernos”, y añade que no se va a disculpar nunca por querer a la persona que quiere, le dice Ceylan muy segura de sí misma.

Han le responde cómo van a lograr no verse más estando tan cerca el uno del otro, pero Ceylan le dice que se irá de la ciudad.



¿Serán verdad las palabras de Ceylan o solo estará diciendo eso para evitar que Barkin denuncie a Han por haber entado en su casa?