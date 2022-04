El plan de Volkan para volver con Asya: "Cuando Derin se recupere, me marcharé de casa"

Después de la romántica boda de Melih y Bahar, Volkan va a buscar a Selçuk para confesarle todo lo que siente por Asya y sus planes para el futuro.

“Asya casi muere por mis errores”, se lamenta, y le dice que la doctora jamás le ha culpado de ello por lo que está convencido de que poco a poco le está perdonando.

“Asya no es como tú. Ya no piensa en la venganza”, le responde Selçuk y le recuerda que en toda esta historia hay otra mujer implicada que “está viva, pero no vive”: Derin.

Pero Volkan le dice que lo tiene claro: quiere vender la casa en la que vive con Derin para irse a Estambul con Asya, Ali y Zeynep: “Cuando Derin se recupere, me marcharé”.

Selçuk intenta abrirle los ojos y le dice que Asya jamás volverá con él, pero Volkan está dispuesto a no renunciar a ella: “Asya se volverá a enamorar de mí. No puede amar a otra persona”.