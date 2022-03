Derin le ruega a Melih que no la denuncie por planear su propio secuestro: "Por favor, no me separes de mis hijos"

Melih sigue dándole vueltas y no sabe si denunciar a Derin después de que Asya le contara que su sobrina fue la que planeó su propio secuestro, aunque luego no saliera como ella esperaba.

Derin no quiere ir a la cárcel e intenta convencer a su tío diciéndole que ya ha pagado por lo que hizo a lo que Melih, confundido, le dice que la Justicia no funciona así: “Las personas no pueden elegir que castigo les corresponde, Derin”.

Derin vuelve a manipularle y le pregunta si es capaz de enviarla a la cárcel sabiendo que está embrazada y Melih le responde que le buscarán un buen abogado para que le apliquen la sentencia mínima.

Al escuchar estas palabras, Derin se derrumba y le dice que está arrepentida y le ruega que piense bien lo que va a hacer: “No me separes de mis hijos. No les dejes sin madre”.

¿Qué decisión tomará Melih?