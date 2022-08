La confesión de Ali que deja a Ipek sin palabras: "Estoy enamorado de ti"

Ali ha decidido irse a vivir un tiempo a casa de Volkan mientras su madre está en Londres, pero la convivencia con Derin no es buena y el joven decide irse de casa.

El adolescente llama a Ipek y se van a pasar la tarde casa de Asya. Allí la joven le dice a Ali que la han expulsado del colegio y que muy pronto tendrá que irse a vivir a Estambul.

Ali, sin poder creer lo que está escuchando, le pide que por favor no se vaya: “Quédate. No me dejes solo”.

El joven que sintió por Ipek una fuerte atracción desde el primer día que la conoció, le dice que no se ha ido a Londres con su madre por ella. Entonces, con el corazón en la mano, le confiesa a la joven todo lo que siente por ella: “Estoy enamorado de ti”.

¿Será un amor correspondido y estaremos ante una nueva pareja en Tekirdağ?