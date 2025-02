Vicente Aguilar le perdona la vida al juez Romero con una condición: que impida que Sergio vaya a la cárcel

Vicente Aguilar ordenó a uno de sus hombres que secuestrase al juez Romero y lo llevase ante él para pedirle explicaciones por la muerte de Hugo. Ya frente al mafioso, al darse cuenta de que sabía que el coche con el que atropellaron a su hijo era suyo, asumió la culpa del atropello para proteger a Álex.

“Ya estaba muerto cuando me fui. Fue un accidente, salió de la nada. No lo vi”, le explica el juez muy nervioso. A Aguilar no le importan sus explicaciones, solo quiere pegarle un tiro, aunque Martín intenta salvar su vida con un as que se guarda bajo la manga: “Van a detener a Sergio. Mató a Rafael Jiménez”.

Aunque, en un principio Vicente no se cree ni una palabra, decide llamar a su mujer por si las moscas. Justo en ese momento, la policía se encuentra en su casa y se lleva a Sergio detenido por el asesinato de Rafa, así que, aunque tarda en responder su llamada, Catalina le confirma a Vicente lo que le ha contado el juez Romero.

“Yo puedo dejarlo en libertad”, le asegura el juez Romero. Lleno de rabia, a Vicente no le queda más remedio que aceptar su oferta, pero le hace una advertencia: “Más te vale cumplir tu palabra, si no tendré dos razones para reventarte la cabeza”. ¿Sacará Martín a Sergio de la cárcel? ¿Conseguirá mantener su vida y la de su hijo a salvo?