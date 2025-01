"Creo que le están utilizando": Verónica defiende la inocencia de Rafa en el próximo capítulo de Honor

La detención de Rafa 'El Gacela' como principal sospechoso del asesinato de Hugo Aguilar ha revolucionado Sevilla. La prensa ha filtrado el nombre del joven y los Aguilar lo tienen en su punto de mira: quieren vengar la muerte de Hugo.

Vicente le pedirá a Brahim que encuentre a Rafa en cuando lo pongan en libertad provisional. La mano derecha del empresario lo seguirá hasta su barrio para acorralarlo y conseguir llevarlo ante su jefe: no podrá hacerle nada hasta que éste no se explique ante Vicente.

Por otro lado, la inspectora Pontón le confesará a Martín que cree que Rafa es inocente y que alguien está intentado cargarle el muerto. Por la manera en la que el joven reaccionó cuando le contó el lío en el que se había metido, Verónica está casi convencida de que él no atropelló a Hugo.

Martín intentará ayudar a Rafa sin poner en peligro a su hijo. No quiere que al joven le pase nada, pero no podrá perder de vista su principal objetivo. ¿Acabará pagando El Gacela por algo que no ha hecho? ¡No te pierdas el jueves el próximo capítulo de Honor!