“Álex te necesita más que nunca”: Carmen reprocha a su yerno que no intente ponerse en la piel de Álex

Carmen lleva notando a su nieto raro desde el día del accidente. Aunque no se imagina lo que Álex ha hecho, sabe que algo le preocupa y le atormenta y se siente impotente por no poder ayudarlo. Además, cree que su yerno no está lo suficientemente pendiente de su hijo, por eso ha decidido cogerlo por banda y hablar con él.

Carmen le cuenta a Martín que Álex se ha dejado pegar por unos chicos y le recrimina que no se imagine por qué se está comportando así. “El aniversario de la muerte de Sonia le está afectando mucho”, asegura su abuela.

Martín trata de convencer a su suegra de que han sido días difíciles para todos, pero ella insiste en que Álex necesita el apoyo de su padre más que nunca. Ni por asomo se imagina lo que ambos están haciendo.

“Si está pasando algo más que yo deba saber…”, le pregunta indirectamente Carmen a Martín, pero éste no suelta prenda y le pide que no se meta en sus vidas. ¿Empeorará la relación familiar después de lo ocurrido?