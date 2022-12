"Todos somos un mismo ejército"

"He visto Roma con mis propios ojos... y he vuelto. Nos hemos defendido del enemigo, pero es hora de echarlo de nuestras tierras. Es hora de atacar el campamento romano y matar al hombre que dirije sus tropas. El mismo perro que mató a nuestro buen líder Césaro. No importa si sois hombres o mujeres, todos somos el mismo ejército. ¡Por nuestro pueblo! "