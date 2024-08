En el último capítulo de Hermanos: Oğulcan llega a su límite mientras Cansu se fija en Ayaz

La situación de Ayla cada vez es más dura: su hijo no cree que Gokhan sea una mala persona, pero ha sido el culpable de muchas de las desgracias de su madre. En los anteriores capítulos, vimos cómo el socio de Akif se las ha arreglado para que Nebahat despidiese a Ayla por ladrona, aunque todos sabemos que ella no fue la culpable.

Desde que Ayla se fue de casa, ha tenido que buscarse la vida y por eso empezó a trabajar en la empresa, pero con este nuevo giro de los acontecimientos, la madre de Berk está totalmente desesperada.

Para poder pagar el piso en el que vive y poder hacer su vida ha tenido que buscar un nuevo trabajo. En principio, empezó buscando algo que tuviese que ver con lo que ella se ha dedicado toda la vida, pero no hubo resultado, así que ha tenido que conformarse con un trabajo que jamás imaginaría… ¡Lavando platos en un restaurante!

Con esta nueva situación, Ayla tiene los nervios a flor de piel y no puede soportar el verle la cara al culpable de su despido. En una reunión de alumnos en la que estaban presentes Orhan, Şevval, Ayla y Gokhan, la tensión entre los padres de Berk ha estallado.

Gokhan ha insistido en que él es el padre biológico de Berk, lo que ha molestado muchísimo a Ayla, quien, con mucha rabia, ha contestado delante de todos: “¿Qué se ha creído? Vendió a su hijo cuando solo tenía un mes, ¿Qué padre? Cállese, desgraciado”

Estas palabras han enfurecido a Gokhan y ha respondido a Ayla insultándola. La madre de Berk no ha podido soportarlo y se ha lanzado a él con intenciones de agredirle. ¡Se ha liado en el Ataman!

Por otro lado, la relación entre Ömer y Süsen, se ha tambaleado. La joven ha querido poner a prueba a su novio porque desconfiaba de su amor por ella: se ha creado una cuenta falsa para hablarle y ver cómo reacciona Ömer.

El plan se le ha ido totalmente de las manos cuando Aybike se lo ha contado a Ömer, quien ha decidido seguir con la mentira para darle a su novia de su propia medicina. Cuando el hermano de Asiye acude al lugar donde había quedado con la falsa chica, Süsen pierde los papeles. ¿Seguirán juntos después de este suceso?

Y por si esto fuera poco, la nueva hija de Orhan no para de hacer que todo esté patas arriba: La joven se ha fijado en Ayaz, con el cual se ha cruzado en el gimnasio en el que ha comenzado a trabajar como limpiadora.

Mientras el joven estaba corriendo en la cinta, ella no ha parado de hablar en voz alta sobre sus deseos hacia él. Ayaz, que tenía los cascos puestos, pero con el sonido muy bajo, se ha enterado de todo y la joven ha muerto de vergüenza. ¿Acabará conquistando Cansu a Ayaz?

La historia entre Berk y su padre avanza, al igual que la maldad de Gokhan. El joven ha decidido seguir ayudando a su padre y le ha dado su número de cuenta bancaria y su pin secreto para que Gokhan saque el dinero que necesite.

Por supuesto, las intenciones de Gokhan no han sido, ni serán buenas… ¡El dinero de Berk está en peligro! Ayla no sabe nada de esto y cuando se entere, no va a poder creerlo. El joven no ha abierto los ojos todavía, pero cuando lo haga, puede que sea demasiado tarde.

Oğulcan no aguanta más la situación que se está viviendo en su casa: se encuentra en un momento en el que cualquier cosa puede hacerle estallar. Su padre, ha asistido ha una reunión en el Ataman para hablar sobre los alumnos y los profesores le han dicho que su hijo se distrae constantemente.

Orhan se ha lo ha dicho al joven, y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. Oğulcan ha perdido los papeles y ha empezado a arremeter contra todo el mundo. Su padre, en ese momento de desesperación, le ha pegado una bofetada y el joven ha decidido marcharse de casa. ¿Sabrá buscarse la vida sin la ayuda de su familia?

La tensión está presente en Hermanos y eso se nota. Veremos cómo se van desenvolviendo los problemas en el próximo capitulo ¡No te lo pierdas!