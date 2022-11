En el último capítulo de ‘Hermanos’: Kadir se desmaya tras haberse intoxicado, ¿se recuperará?

Se acaba la semana de ‘Hermanos’ y menuda semana. ¡Cuántas emociones, encuentros y desencuentros hemos vivido!

Primero, Akif tiene miedo de que Asiye cuente a su familia que él disparó a Erhan. Aunque Asiye no ha dicho nada todavía, el empresario cree que en cualquier momento podría desvelar su secreto. Por eso, decide pagar el tratamiento de fisioterapia a Orhan para así quedar bien con los Eren. Todo por interés.

Por otro lado, Doruk no puede reprimir sus celos. Cada vez que ve a Kaan con Asiye se pone enfermo. Se enfrenta a él, pero sorprendentemente Kaan se ofrece a ayudarle a reconquistar a Asiye, un gesto con el que Doruk se queda muy sorprendido.

Aybike y Berk no pueden estar más enamorados. Celebran que oficialmente ya son novios con una romántica cita. Allí, el joven le promete que no le hará sufrir y que serán muy felices. La cita es interrumpida por Oğulcan que no parece ver demasiado bien esta nueva relación.

Asiye y Melisa han protagonizado un fuerte encontronazo. La joven Eren se ha enterado de que la hermana de Doruk le ha ofrecido un trabajo en la empresa de su padre y se da cuenta de que es porque está celosa y quiere alejarla de Kadir. ¡No se le escapa una!

Doruk se ha puesto como loco al creer que Kaan tiene interés en Asiye. Va a pedirle explicaciones y le dice a su padre que no puede vivir con el joven más bajo el mismo techo, pero Kaan decide no quedarse callado y le dice que tiene el mismo derecho que él a vivir en esa casa porque... ¡Es su hermano! ¿Cómo reaccionará Doruk tras descubrir la verdad?

Orhan ha conseguido volver a caminar ante la sorpresa de todos que no pueden disimular su alegría, pero la buena noticia se ha visto empañada cuando Kadir se ha caído desplomado en el suelo.

Sigue descubriendo cómo continúa esta historia, esta noche en Antena 3! ¡Y si no puedes esperar…adelántate a la emisión de los próximos capítulos de ‘Hermanos’ con ATRESplayer PREMIUM!