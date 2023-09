En el último capítulo de Hermanos: Ahmet y Ömer, muy lejos de tener una relación como padre e hijo

El último capítulo de Hermanos ha destacado por la reacción de Ömer al enterarse de quien es su padre biológico. Y no solo eso, también hemos asistido a conversaciones incómodas y a nuevas traiciones. ¡Repasemos todo!

Akif se la tenía jurada a Ahmet y ha decidido vengarse de él de la forma más cruel posible... ¡ha revelado delante de todos que es el padre biológico de Ömer! El joven Eren no se puede creer nada de lo que está oyendo; sin embargo, su madre le confirma que las palabras del padre de Doruk son ciertas.

El hijo de Suzan no puede aguantar las lágrimas y abandona la fiesta lleno de rabia. La gota que colma el vaso ha sido enterarse de que... ¡Asiye lo sabía todo! ¿Podrá perdonar a su familia?

Afra sigue muy disgustada después de que todo el mundo se riese de ella cuando apareció en la fiesta disfrazada de elefante por culpa de Sarp. Oğulcan salió en su defensa desde el principio y ahora ha decidido visitarla en su casa, ella sigue hecha polvo.

“Me preocupo por ti”, le afirma él. ¡Todos sabemos que sigue enamorado de ella, aunque quiera evitarlo!

Ahora que Sarp y Yasmin se han enterado de que Ömer es su hermano, ni siquiera se han preocupado en cesar las hostilidades. “Tú no eres hijo de mi padre, métetelo en la cabeza”, le dice Sarp. Un comentario que no sienta nada bien a Asiye y que hace que salga en defensa de su hermano.

Después, los hermanos Yilmaz le echan en cara que todo es un plan ideado por los Eren para robarle dinero a su padre. Pero la novia de Doruk les recuerda que se hizo una prueba de paternidad que confirmaba la relación filial. ¿Algún día lo aceptarán como uno más?

A Leyla le sentó fatal que el acercamiento que realizó Berk formase parte de una apuesta. Sin embargo, la necesidad de dinero para huir de su padre maltratador prima sobre el enfado y decide negociar con el hijo de Ayla.

La hermana de Tolga le pregunta al pelirrojo que cual era el premio por conquistarla, entonces Berk le confirma que... ¡100.000 liras! Es entonces cuando Leyla le propone intentar engañar a Sarp para llevarse el dinero. ¿Lo conseguirán?

Asiye no puede dejar de darle vueltas a lo que le dijo Nebahat, ella le afirmó que no estaba a la altura de Doruk. Por ello, cada vez que Doruk se acerca a Yasmin el miedo y las inseguridades aparecen irremediablemente. La joven Eren le pregunta entonces a su novio que si le gustaría Yasmin si ellos no se hubieran conocido y el hijo de Akif espeta: “Nunca se me ha ocurrido pensar que no existas en mi vida”.

En ese momento, Asiye le comenta a su novio la conversación que tuvo con Nebahat y su enfado es monumental. El joven Atakul afirma que conversará con su madre, ¿qué pasará?

Akif continúa con su venganza hacia Ahmet y convence a Sengül para que hable con Ömer e interponga una demanda de paternidad. Sin embargo, al joven Eren no le gusta nada esa idea... ¡su padre es Veli Eren!

“No necesito las propiedades de nadie ni que nadie sea mi padre”, le espeta el joven Eren a su tía. ¿Desistirá Sengül con la idea o tratará de actuar por su cuenta?

¡Menudo capitulazo! Por fin hemos podido conocer la reacción de Ömer al saber quién su padre biológico y aunque por el momento no se pueden ni ver... ¡no sabemos cómo puede evolucionar la relación entre ambos! No te pierdas ningún capítulo de Hermanos en Antena 3 para descubrirlo.